【MacBook】蘋果擬於年中推新MacBook Pro　傳回歸磁吸式充電、用自家芯片

▲ 蘋果擬於年中推新MacBook Pro，據報將採用自家芯片，並回歸磁吸式充電。

蘋果（美：AAPL）擬於年中推出新款MacBook Pro且升級多項配置。外電引述消息人士指，蘋果計劃今年將新款MacBook Pro的顯示屏升級、配置更快速的處理器，並且重新使用磁吸式充電。

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消息指，新款MacBook Pro將設有2種螢幕尺寸，分別為14吋及16吋版本，兩者均會用上蘋果Mac處理器的最新一代版本。而該款MacBook Pro將標誌著蘋果首款從Intel（美：INTC）組件中脫離的高端手提電腦。去年11月蘋果更新了MacBook Pro 13吋的處理器，採用自家研發的M1晶片，並廣泛獲得好評。

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除了用上更強勁的晶片，消息人士指，蘋果亦計劃在MacBook Pro用上更明亮、對比度更高的顯示屏。新款MacBook Pro的外貌與現時版本類近，只是在設計上作了微少的改動。

而是次最大改變是充電模式，過去5年，MacBook均配置USB-C插頭，令其與其他製造商的充電器兼容。但據悉，新款MacBook Pro將會轉回MagSafe插頭充電，以令充電時間縮短，設計將與舊時的MagSafe插頭相似。雖然不再以USB-C進行充電，但未來MacBook也會包含數個USB-C插頭。

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據指，蘋果目標於今年中左右推出新款MacBook Pro。蘋果發言人未有回應上述消息。

另外，消息指，蘋果也正在計劃重新設計MacBook Air，但預期不會在MacBook Pro推出後才發布。

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編輯：袁諾曦