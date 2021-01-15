【無綫耳機】 AirPods市佔率下跌至29%　無綫耳機市場競爭漸激烈

▲ 由於市場競爭對手增加，蘋果（Apple）的AirPods無綫耳機，在2020年第3季度的市佔率下降至29％。

近年各大電子品牌積極推出無綫耳機，產品類型愈來愈多，消費者對無綫耳機的需求不斷增加。據研究機構Counterpoint數據指出，無線耳機的年增長率達到83％，但由於市場競爭對手增加，蘋果（Apple）的AirPods無綫耳機，在2020年第3季度的市佔率下降至29％。

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據外媒《9to5Mac》報道，研究機構Counterpoint數據顯示，2020年無綫耳機的年增長率高達83％。AirPods在2019年第4季度的市佔率達41％，在本年第3季度，其市佔率下滑至29％，但目前仍然領先其他品牌。排名第二的小米，為蘋果最大競爭對手，但其市佔率仍不及AirPods的一半。另外，三星（Samsung）的無綫耳機市佔率僅達5%。

近年不少廠商推出高性價比的無綫耳機產品，並主打平價路綫。報道認為，未來中低價的無綫耳機將更有優勢。數據顯示，在2020年第3季度，市佔率排名前10的品牌，約有一半品牌的無綫耳機售價，更低於50美元（約387港元），例如小米等。

責任編輯：李寶如