【港元定期存款】虛銀逆市加息突擊　半年港元定存最高1.1厘

新一年轉眼已過了半個月，但銀行一反常態，在年初並未鬥搶頭炮以高息吸存；相反，開局次周，仍有4間大小銀行下調港元定存息，包括中資大行工銀亞洲等。專家料搶存戰暫休止，畢竟兩大關鍵乏突破，分別為疫情暫未受控，以及中港未通關，令跨境貸款融資需求有待恢復。

全周削減定存的業界，包括華僑永亨降短存，工銀亞洲及大眾財務全面削息，招商永隆更一減再減，天星（Airstar Bank）則加減不同存期。

正因業界頻密調息，本周存息格價的短中高息榜，當中較大變化是1年期，因天星驟降0.2厘、至0.6厘，因而落榜。相反，即使大眾財務也減息，但相對輕手，只微削0.05厘，新息率險守0.75厘，跟另一虛擬銀行富融（Fusion Bank）齊膺雙冠王。

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至於半年期，原本是冠全城的天星，逆市再微升0.05厘，新報1.1厘續稱冠。

專家以3大主因，料眼下存款爭奪戰嘆慢板。星展香港財資市場部董事總經理王良享逐一拆解：

流動性仍充裕 未虞爆搶存戰

⑴ 盡管新股大旺，惟募資額不多。再者，史上IPO凍資王醫渡科技 （02158） 今天（1月15日）正式上市，鎖資逾6,700億元，昨天（14日）已解禁，令拆息偏軟，參考1個月拆息5連跌，現不足0.12厘，創逾個半個月新低。而另一焦點股快手，傳於春節前才招股，這短視頻平台的IPO傳募集約390億元，以本港結餘逾4,500億元計，足以應付；

⑵ 聯儲局主席鮑威爾昨晚再放鴿，指收水及加息暫無期，間接令本港拆息保持低企，存息難免亦趨跌；

⑶ 美銀美林昨指，本月底港人可申請BNO移居英國，首年或走資2,800億元，惟北水續湧港，大可抵銷衝擊，本港未虞水緊。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源