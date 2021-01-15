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【大行報告】招行業績勝預期獲多家券商唱好 目標價最高79.85元

股樓投資 15:30 2021/01/15

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招商銀行（03968）公布業績快報，估算去年純利按年增長4.82%至973.42億元人民幣，第四季純利亦上升33%，獲多家券商唱好。野村及里昂分別發表報告，指招行的經營收入強勁，增幅勝於市場預期。野村將招行目標價上調11%至69.07元；里昂則將目標價上調17%至68元。

野村報告指，招行自新冠疫情以來，收入出現強勁的複蘇勢頭。該行於去年第四季收入增長11.5%，已恢復至疫情前水平，其中利息及非利息收入分別增長11%及12.4%，不良貸款率亦已進一步降至1.07%，資產質量健康並持續改善。招行今早一度漲逾7%，高見62.05元，現最新升5.6%，現報60.35元。

各大券商對招行最新評級及目標價一覽：

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展望未來，野村將招行未來三年的淨利潤預測，分別上調5.1%、3.4%及3.5%，至增長4.8%、13%及18%，以反映經濟恢復勢頭強勁，帶動資產質量改善和穩定淨息差（NIM）前景。該行同時將長期股本回報率（ROE）預測上調1個百分點至17%，以反映其盈利能力復甦和樂觀前景。

延伸閱讀 【央行放水】「麻辣粉」份量少過預期　春節前會否降準惹爭論【下一頁

里昂報告稱，招行的經營趨勢較預期強勁，收入反彈、不良貸款比例低，撥備覆蓋加強及存款增加。該行表示，業績反映招行在經濟下行時表現強韌，應對外部衝擊靈活和強大的風險管理能力，認為招行是經濟上行和家庭資產負債表復甦的受益者。                 

此外，中金亦發表報告指，招行是目前公布去年業績快訊的銀行中，增長最快的銀行，預期該行今年純利可維持增長15%，輕資產模式的財富管理，和資產管理業務市佔率明顯增長，並帶動有形資產回報持續增長，中金重申以招行為行業首選，評級「跑贏行業」，目標價79.85元。

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記者：溫藹紅

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