【裏裏外外@iM網欄】預防眼睛退化，令靈魂之窗更明亮！

因受疫情影響，近年來好多人都要在家辦公。我的好友因在家辦公，經常要用手提電腦工作，但比辦公室的電腦還細，所以常常要彎低腰及頸用電腦，以致患上頸痛丶眼朦的問題。

另外，學生在2020 年真正上學校的時間只有一個月。連幼稚園學生也要用Zoom 上堂，所以一些研究顯示，最近近視的人越來越多，眼鏡舖應該最受惠了！

今期教大家幾個簡單的眼部運動，堅持每天做，令你的「靈魂之窗」更健康，還可預防眼睛老化等問題。

Tips 1:

將左拇指放近自己的印堂，越近眼眉越好（圖1），眼睛望住拇指，然後左拇指由近至遠拉開（圖2），越遠越好，眼睛隨著拇指走動，再將拇指拉近，眼睛隨著拇指看近，再拉遠，眼望遠。這樣來回遠近，每天做5分鐘，可以訓練眼睛的睫狀肌，令你的視力得以改善。

▲ 圖1

▲ 圖2

Tips 2:

將雙手合掌搓熱（圖3），然後閉上眼睛，將搓熱的掌心輕輕放在眼皮上（圖4），但記得雙手不要大力壓住眼球，這時眼睛感到一般暖流貫入，加速氣血循環，令你好舒服。然後重覆搓手，按眼這動作，每天5 分鐘。打開眼睛後，你會發覺好明亮！

▲ 圖3

▲ 圖4

Tips 3:

將中指和無名指放在眼睛上（圖5），慢慢拉開至眼尾（近太陽穴，圖6），然後重覆將中指和無名指放在眼睛上，慢慢拉至眼尾。持續重覆做這動作5 分鐘。

我的學生練習了以上眼部運動一個月，感到張開眼睛後，視覺特別清楚。

▲ 圖5

▲ 圖6

Tips 4:

眼睛老化其實同頸椎有密切的關係，因為頸動脈影響眼睛，椎動脈影響腦部的視覺區，如果頸部血液循環不好，便會影響視力，所我們平日要好好保養頸椎，可以經常用拇指按摩頸部（圖7）或用手掌搓熱風池穴（圖8）。

▲ 圖7

▲ 圖8

Tips 5:

「肝開竅於目」，所以我們要好好保養肝臟。晚上要在11 時前睡覺，多吃深綠色的蔬菜，如波菜，含有豐富的葉黃素等。還可以用手按摩肝臟（圖9），每天3-5 分鐘，舒緩肝臟的壓力。

▲ 圖9

其實我們平時打乒乓波、羽毛球等運動，除可鍛練身體四肢外，也是很好的眼部運動呢！

當你閉上眼睛，邊做眼部運動，可以邊聽Deva Premal 的輕鬆音樂Madhurashtakam.

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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