  • 19°C
香港時間 : 2021117日 (日) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【心中有富@iM網欄】信任的威力 加倍奉還

名人薈萃 14:30 2021/01/17

分享：

在英國約克夏市有一真實故事，當地有一間歷史悠久的教堂，由於日月星移，教堂需要進行維修。牧師於是就在聚會中請求教友捐錢，以支持相關的維修工程，但這教堂所處的位置人口不多，而且教友們對於牧師的要求起初並不太在意。過了一段時間，還是沒有籌得所需的資金，牧師理查德．斯蒂爾知道他需要想出一個更加有效的方法，鼓勵教友參與。

在一次教會聚會中，牧師將一個裝滿錢的袋子傳到教友當中，並著他們每人從袋子裡取出10英磅。教友們聽到牧師這樣的要求都覺得十分奇怪，因為正常是由教友奉獻給教會的，牧師怎會叫他們從袋子裡取錢呢？牧師說：「現在請你們利用自己的所長，用這10英磅為你們的項目作投資，當你們能夠利用這些錢賺到更多錢時，希望你們能夠將利潤回饋教會，讓維修得以順利進行。」不少人會想，牧師這方法十分冒險，因為教友取錢後未必真的會行動，反而會將錢據為己有，而且即使他們真的利用這筆錢賺到更多錢，他們也未必願意回饋教會。

但結果卻証明牧師的做法是正確的，在幾次聚會中，教會共花費了550英磅給教友，但在6個月後，教會收到教友的回饋足足有一萬元，是當初教會付出的20倍回報呢！

我想，這位牧師用行動告訴了我們，要鼓動其他人為著目標共同努力，剛是「鼓勵」、「分享」、「游說」往往是不夠的，有時動動腦筋，善用逆向思維可能更能打動人心。我認為牧師至少做對了兩件事，第一就是不怕蝕底，先付出，用善良願望期望別人能加倍、十倍、百倍奉還。第二，信任別人，正如牧師在派錢的時候，他沒有辦法確定教友是否會善用這些錢，也無法控制教友會否回饋教會，這一切源於「得個信字」；原來人被信任的威力是如此巨大的，能誘發人性內在的善行和責任感。

十隻手指有長短，不同人有不同的優點，一個好領導並不是要將全部的事情都親自做好，而是能夠用自己的行為鼓動其他人發揮所長，將事情做好，這也是作領袖須有的智慧。

作者_司徒永富簡介：

走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

更多心中有富@司徒永富的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 司徒永富

欄名 : 心中有富

最新專欄文章 更多

【心中有富@iM網欄】全美國星巴克休業一個下午，為甚麼呢？
2020/12/06
【心中有富@iM網欄】全美國星巴克休業一個下午，為甚麼呢？
【心中有富@iM網欄】講就天下無敵、做就有心無力
2020/11/15
【心中有富@iM網欄】講就天下無敵、做就有心無力
【心中有富@iM網欄】懂得打開顧客的心扉 銷售員的溫度
2020/10/18
【心中有富@iM網欄】懂得打開顧客的心扉 銷售員的溫度
【心中有富@iM網欄】 莫怨天尤人 如何轉化煩惱成機會之神？
2020/09/21
【心中有富@iM網欄】 莫怨天尤人 如何轉化煩惱成機會之神？
【心中有富@iM網欄】求助實驗 走多一里路的藝術
2020/09/06
【心中有富@iM網欄】求助實驗 走多一里路的藝術

下一篇文章

【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房