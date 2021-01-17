【心中有富@iM網欄】信任的威力 加倍奉還

在英國約克夏市有一真實故事，當地有一間歷史悠久的教堂，由於日月星移，教堂需要進行維修。牧師於是就在聚會中請求教友捐錢，以支持相關的維修工程，但這教堂所處的位置人口不多，而且教友們對於牧師的要求起初並不太在意。過了一段時間，還是沒有籌得所需的資金，牧師理查德．斯蒂爾知道他需要想出一個更加有效的方法，鼓勵教友參與。

在一次教會聚會中，牧師將一個裝滿錢的袋子傳到教友當中，並著他們每人從袋子裡取出10英磅。教友們聽到牧師這樣的要求都覺得十分奇怪，因為正常是由教友奉獻給教會的，牧師怎會叫他們從袋子裡取錢呢？牧師說：「現在請你們利用自己的所長，用這10英磅為你們的項目作投資，當你們能夠利用這些錢賺到更多錢時，希望你們能夠將利潤回饋教會，讓維修得以順利進行。」不少人會想，牧師這方法十分冒險，因為教友取錢後未必真的會行動，反而會將錢據為己有，而且即使他們真的利用這筆錢賺到更多錢，他們也未必願意回饋教會。

但結果卻証明牧師的做法是正確的，在幾次聚會中，教會共花費了550英磅給教友，但在6個月後，教會收到教友的回饋足足有一萬元，是當初教會付出的20倍回報呢！

我想，這位牧師用行動告訴了我們，要鼓動其他人為著目標共同努力，剛是「鼓勵」、「分享」、「游說」往往是不夠的，有時動動腦筋，善用逆向思維可能更能打動人心。我認為牧師至少做對了兩件事，第一就是不怕蝕底，先付出，用善良願望期望別人能加倍、十倍、百倍奉還。第二，信任別人，正如牧師在派錢的時候，他沒有辦法確定教友是否會善用這些錢，也無法控制教友會否回饋教會，這一切源於「得個信字」；原來人被信任的威力是如此巨大的，能誘發人性內在的善行和責任感。

十隻手指有長短，不同人有不同的優點，一個好領導並不是要將全部的事情都親自做好，而是能夠用自己的行為鼓動其他人發揮所長，將事情做好，這也是作領袖須有的智慧。

作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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