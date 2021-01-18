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【公關大娜移@iM網欄】從Yoyo 表情 看「動真格」的世代

名人薈萃 08:02 2021/01/18

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猜猜Yoyo 為何橫眉冷對台上得奬老公的謝辭：

A. 雙方關係名存實亡，不屑之情自然流露，藏也藏不住；

B. 事前夾好的一場戲，引起話題，自製輿論焦點；

C. 吵完大鑊，特登黑臉，令對方難堪以示懲誡。

 

估中無獎，答案也只有當事人才知曉。有樣有身材的Yoyo，骨子裏流著演員的血液，內置有戲劇的基因，頒獎禮當晚的長槍短炮一早已經瞄準，她沒可能毫無防備。擺臭臉只是一種姿勢，告訴大家「本小姐好唔like你」。我就很喜歡這種夠「吉士」動真格的明星，像王菲、舒淇、陳綺貞，至少有真實的人間氣息，而非充滿「膠味」的芭比公仔。

縱觀工作間𥚃的90及00後，也以「有主見、100%真性情、利齒毒舌的網絡原住民自居」，對虛偽、矯情、造作、不懂網絡潮流的生物容忍度近乎零，鄙視之情溢於言表，這種漠視禮儀迂腐、直接了當式的尖酸，插碎了不少前輩的玻璃心。

新世代炒老細魷魚的理由亦很遼闊：座位風水欠佳、茶水間太邋遢、公司附近餐廳吃膩了、上網龜速、收網購不方便、Annual dinner抽不中「愛瘋」、上司不夠漂亮……說走就撇，年青就是活脫脫的資本啊！

90後小鮮肉同事要下堂求去，不求功名、不問利祿，除了高舉「工作=個人興趣」的旗幟外， 小鮮肉最看重「愉悅的工作氣氛、合得來的小夥伴，以及可在社交平台炫耀的高格調辦公環境，還有隨工作而來的時尚社交生活」，這些因素遠比薪金、福利、晉升階梯來得更酷、更重要。

與「無慾無求」的新世代過招，常常覺得自己渾身俗氣和銅臭，「錢和權」這兩套殺手鐧用在他們身上猶如泥牛入海，不得要領。

對於這班新力軍，前輩們不妨從簡單日常起步，與年輕人坦然共處吧！

1、以身作則、以德服人

2、過程少問、結果行先

3、換位思考、和而不同

4、有話直說、無謂兜圈

5、摒棄OLD SCHOOL、同聲同氣

6、揚長避短、發揮強項

 

搣甩不必要的年齡標籤，消除隔閡，讓新世代精進科技，展現創意，燃放求真求變的熱情；再結合前輩的實戰經驗、廣闊的人際脈絡及圓熟的交遊手腕，讓「年青的資本」和「經驗為王」並駕齊驅，互利共贏。

Yoyo 冷處理台上得奬老公王浩信的謝詞，引來城中熱議。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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