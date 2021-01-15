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【Bitcoin】英男21億比特幣深埋堆填區 要求市政府幫手挖掘

環球社會熱點 16:24 2021/01/15

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英國有男子遺失價值約2億英鎊的7,500枚Bitcoin，要求市政府幫手挖掘。

虛擬加密貨幣Bitcoin（比特幣）價格一度重上4萬美元大關，外界關注Bitcoin升幅。英國有男子遺失價值約2億英鎊（約21億港元）的7,500枚Bitcoin，裝有Bitcoin的硬碟料已深埋堆填區。男子願出這批Bitoin約四分一的價錢，請政府協助挖掘堆填區，讓這批Bitcoin重見天日。

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《衛報》報道，35歲的電腦工程師豪厄爾（James Howells）表示，他多年前收集了合共7,500枚比特幣，並將這批比特幣存放於舊電腦的硬碟内。2013年夏天，豪厄爾將裝有比特幣的電腦硬碟誤當垃圾清理，硬碟轉送到紐波特（Newport）一個堆填區。

豪厄爾其後發現自己遺失硬碟，按照比特幣目前的價格計算，他持有的這批比特幣現已大幅升值至2億英鎊，更讓他決心要尋回硬碟。

他得悉當年垃圾場會按編號處理已裝滿的垃圾袋，再轉送到堆填區掩埋，並會為掩埋區域加上參考編號。豪厄爾估計只要翻查堆填區紀錄，就能確定存放比特幣的硬碟目前埋於堆填區的具體位置。

豪厄爾目前願意出這批比特幣約四分之一的價值，即約半億英鎊（約5.3億港元），希望當地政府協助他挖掘堆填區。但政府指挖掘及再處理廢物的成本高達數百萬英鎊，也難保證可尋回硬碟及能正常運作，拒絕協助豪厄爾挖掘堆填區。

責任編輯：鄭錦玲

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