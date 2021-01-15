【大行點睇】 有力延續強勁增長 摩通大升這藥股目標價近4成

摩根大通發表研究報告指，近日曾與藥明康德（02359）的管理層會面。去年藥明康德的股價升逾一倍，與行業平均值相若，但遠高於MSCI中國健康護理指數去年62%的升幅。料全球外包需求維持強勁，公司的產能使用率將繼續提升，成為增長主要樽頸。因此，藥明康德管理層料今年資本開支錄顯著增長。該股全日跌1%，報165.3元，成交2.3億元。

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該行預計公司於未來三至五年將繼續強勁增長，主因行業環境理想、全整合終端對終端服務、良好行業聲譽及往績、強勁執行力。該行維持藥明康德「增持」評級，將目標價由143元升至200元。

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該行續指，即使去年藥明康德受新冠疫情影響而關閉工廠，其首3季收入及經調整純利仍按年升27%及33%。該行料藥明康德去年全年收入上升28%，今年將加快至30%，大幅高於市場預計的27%增幅。

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