WhatsApp風波恐惹歐盟出手 意大利向歐盟尋求指引

Facebook旗下即時通訊應用程式WhatsApp私隱條款風波愈鬧愈大，意大利監管機構亦表示關切，稱有需要從私隱監管的角度仔細審視，更透露會向歐盟監管機構尋求指引。意大利當局表明或介入事件，以保障國民私隱，執行數據保護法規。

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WhatsApp事後發聲明，稱正審視意大利當局的公布，強調集團致力為所有意大利人提供加密短訊服務。聲明指，私隱條款更新不會影響私隱，用戶無須同意Facebook的私隱政策，反而可提高數據收集的透明度。

Facebook一直因私隱問題成為歐洲攻擊目標， 正遭歐洲監管機構調查，愛爾蘭數據保護委員會一直就WhatsApp用戶數據處理的透明進行調查，尤其如何與母企Facebook分享資料方面，委員會稱調查已近完成。

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愛爾蘭上月已向其他歐盟監管機構發信，告知相關決定，外界關注會否處以罰款。按歐盟相關規例，罰款金額最高可達收入的4%。

責任編輯：林建忠