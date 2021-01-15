【禽流感】米埔自然護理區2個鳥糞樣本 驗出H5N8禽流感病毒

漁農自然護署發言人今日（14日）表示，署方接獲香港大學通知，研究團隊一月六日收集了一批環境樣本，2個從米埔自然護理區收集的環境樣本驗出帶有H5N8禽流感病毒。

發言人表示，負責管理護理區負責管理護理區的世界自然基金會香港分會已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口設有消毒藥水地墊，供進出的人士消毒鞋底；香港大學公共衞生學院的研究團隊定期進入護理區，收集樣本以監測禽流感。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

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護理區三公里範圍內沒有雞場。自入冬以來，漁護署已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士採取適當預防禽流感的措施。

發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

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責任編輯：潘曉豐