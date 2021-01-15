環境寧靜兼靚校網　何文田三房戶連單位1000萬易手

何文田、九龍塘一帶舊樓，向來有捧場客，其中窩打老道山一帶，客源更廣泛，皆因校網好，吸引不少家長客。中原馬肇堅說，窩打老道山瓊林別墅B座中低層B1室，實用面積741平方呎，三房套房間隔。業主最初開價1,050萬元，現累減50萬元，以1,000萬元連車位成交，實用呎價13,495元。

代理續說，新買家鍾情單位間隔實用，加上居住環境寧靜，又不失方便，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於1985年僅以67萬元連車位購入上址，持貨36年，現賬面賺933萬元，物業期內大升13.9倍。

資料顯示，瓊林別墅位於何文田文福道19號，於1966開始入伙，建有1座住宅大廈，提供136個單位，實用面積約741至741平方呎，小學校網為34；中學校網則為九龍城區。

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