【螞蟻上市觸礁】人行：螞蟻集團已成立整改工作組 正制定整改時間表

▲ 人行表示，螞蟻集團已成立整改工作組，正抓緊制定整改時間表。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團擱置上市後，面臨整改。人行副行長陳雨露在國新辦新聞發佈會上表示，目前在金融管理部門指導下， 螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。金融管理部門也在與螞蟻集團保持密切的監管溝通，有關工作進展將及時发布。

阿里巴巴昨急升半成後，今日再造好，今早曾高見244.2元，升3.9%；午後接近尾市仍升2.5%，報241元，成交超過100億元。

小米遭美列入黑名單，澄清不涉中國軍方，詳情請按【下一頁】

早前人行曾經表示，螞蟻集團已實際控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。外媒報道指，螞蟻集團可能會將財富管理、消費貸款、保險等業務劃入金融控股公司，接受類似銀行的監管。

另外螞蟻集團去年11月上市被叫停後，重啟上市無期。外媒報道，貝萊德（BlackRock）、GIC、Silver Lake在2018年螞蟻上市前融資中合共投資103億美元。螞蟻集團擱置上市後，投資者一直未獲悉螞蟻集團何時能重啟上市，監管部門要求重組後，未來的估值水平和業務前景亦不明朗。

報道指，這些投資者正考慮不同的選擇，包括提起訴訟，但部分投資者對此有疑慮，因為認為螞蟻集團被叫停上市的真正原因並不清楚。

相關文章：

【阿里巴巴股價】內地監管部門傳要求螞蟻集團分享消費者數據 馬雲拒絕

【阿里巴巴】馬雲據報正在杭州「避風頭」 螞蟻上市觸礁後未曾公開露面

編輯：陳健婷