【金價走勢】拜登放水儲局放鴿 大行料金價上衝2100美元

▲ 市場緊盯美國10年期債息重上逾1厘關，不利金市，但大行花旗仍料今年內金價挑戰2100美元。

美國候任總統拜登剛公布1.9萬億美元大規模紓困方案，加上聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論，明言礙於疫情恐拖慢經濟增長，料暫難加息及收水。投資市場仍未感放心，全球聚焦下周三（1月20日）新帥登基，右翼分子會否在全國發動騷亂，以至新內閣怎修補撕裂及收拾政經亂局的爛攤子。正因外圍乍暖還寒，暗藏風起雲湧，專家仍看好金市短期走向。大行料低息環境及避險熱錢續湧入黃金，刺激國際金價今年可高見2,100美元，惟年底料逐步回落至失守1,900美元關。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早（1月15日）回應本報查詢指，隨着市場開始預計聯儲局於2022年加息，美國實質利率或最快明年掉頭上升，長遠計可能對金價帶來負面影響。況且，早前疫情惡化令金價上揚；若疫苗進展理想，則可能扭轉金價先前的升勢。

被視為數碼黄金的比特幣最近遭冼倉暴瀉，復添地緣政治降温等，令金價在1,900美元大關欲升乏力。但黃栢寧仍短暫看好金市，料金價今年高低位預測為1,764至2,100美元，惟年底目標為1,850美元。

專家料美滙91.5至92見頂

此外，拜登公布達1.9萬億美元紓困方案，黄栢寧認為，大致上符合市場預期。而投資界對加大財政刺激政策，以及聯儲局或延至9月份才宣布縮減買債的預期，恐會推高美國債券孳息率，可能對美元帶來支持，所以要密切留意今年第四季的美元走勢。

黃栢寧暫維持對美滙指數今年高低位預測介乎86.3至92，年底目標為低位86.3。

而恒生 （00011） 首席市場策略員温灼培今午指，仍看淡美元的中長期前景，料美滙指數約於91.5見頂，拜登新班子首務修補社會撕裂，以及盡量拉攏特朗普的支持者，相信續加碼派福利，加劇財赤，不利美元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源