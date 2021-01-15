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【就職典禮】FBI關注網上示威言論 正追查作進一步部署

環球政經 15:25 2021/01/15

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美國總統就職典禮將於下周三舉行，多個單位正積極籌備。美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷(Christopher Wray) 表示，關注典禮前後在華盛頓及各地或會發生的示威行動，正追查相關網上言論。

總統就職典禮嚴陣以待 至少2萬國民警衛軍進駐華盛頓下一頁

克里斯托弗雷在上周國會衝突後首次露面，向副總統彭斯匯報保安工作。托弗雷指，關注近日發現大量針對就職典禮的網上言論，正與其他部門評估威脅及進一步做出部署。他們正追查有關「可能」會發動的武裝示威呼籲，形容挑戰是要分辨有關呼籲是「希望還是有意圖」。他亦已與各區執法人員舉行電話會議，商討對策。

【國會衝突】 首度承認拜登勝選 特朗普重申將確保權力順利移交下一頁

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他又提到在國會衝突後，當局至今拘捕超過100人，強調局方會將涉事者繩之於法。

彭斯則在會上表示，現屆政府將致力確保下周總統就職儀式安全舉行。他又到國會外探望駐守的國民警衛軍，讚揚他們在美國重要時刻保衛美國。

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撰文 : 馮卓謙

美國 彭斯 請願示威 FBI
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