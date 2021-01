回到1999那一刻 Elon Musk擁有第一輛超跑McLaren F1 現時市值1500萬美元

Tesla 現時為世界主要電動車製造上,聯合創辦人Elon Musk也擁有衆多業務,相信也會有人好奇,究竟Elon Musk平常會否駕駛Tesla代步,還是以其他車輛為代步工具。最近外媒重新上載一段1999年,Elon Musk第一次購買超級跑車的片段,那時他駕駛的,當然不是Model X或Model S

Elon Musk 當時剛創立X.COM,也就是PayPal的前身,為了慶祝自己在商場上的成就,他購入了一輛McLaren F1,現實市值大約為1000萬-1500萬美元,因為數量不多,2018年就有一位瑞士收藏家,自稱擁有一輛McLaren F1,開出高達2490萬美元天價轉手。

Elon Musk當時的未婚妻Justice Wilson也接受了傳媒訪問,對Elon Musk的成就大感興奮,而Elon Musk看到「超跑」的一刻,更說這是自己一生的最佳時刻(This is the moment of my life)。不知道事隔多年,Elon Musk重看片段會有何感受,而筆者亦好奇那輛McLaren F1還是否保留在他的車庫當中,還是一早變賣。

責任編輯:翁嘉陽