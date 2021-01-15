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回到1999那一刻 Elon Musk擁有第一輛超跑McLaren F1 現時市值1500萬美元

環球政經 15:42 2021/01/15

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Tesla 現時為世界主要電動車製造上，聯合創辦人Elon Musk也擁有衆多業務，相信也會有人好奇，究竟Elon Musk平常會否駕駛Tesla代步，還是以其他車輛為代步工具。最近外媒重新上載一段1999年，Elon Musk第一次購買超級跑車的片段，那時他駕駛的，當然不是Model X或Model S

Elon Musk無懼新冠肺炎 ：「就算獲得疫苗，我也不會接種」:【下一頁

Elon Musk 當時剛創立X.COM，也就是PayPal的前身，為了慶祝自己在商場上的成就，他購入了一輛McLaren F1，現實市值大約為1000萬-1500萬美元，因為數量不多，2018年就有一位瑞士收藏家，自稱擁有一輛McLaren F1，開出高達2490萬美元天價轉手。

Elon Musk與福士CEO會面  試駕ID.3後表示：「算是不錯！」：【下一頁

Elon Musk當時的未婚妻Justice Wilson也接受了傳媒訪問，對Elon Musk的成就大感興奮，而Elon Musk看到「超跑」的一刻，更說這是自己一生的最佳時刻（This is the moment of my life)。不知道事隔多年，Elon Musk重看片段會有何感受，而筆者亦好奇那輛McLaren F1還是否保留在他的車庫當中，還是一早變賣。

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責任編輯：翁嘉陽

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