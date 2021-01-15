【電子錶】Google 21億美元完成收購Fitbit　稱保障私隱　疑偷步未經美、澳監管部門批准

▲ Google在2019年11月時宣佈收購Fitbit的計劃。

Google（美﹕GOOGL）周四（14日）宣佈，Google已完成對健康穿戴裝置公司Fitbit的收購，當中交易涉及21億美元（約162.8億港元）。

Google 硬件部門高級副總裁 Rick Osterloh 承諾，Google將會全力保護用戶的數據和個人私隱，並指Google不會使用從Fitbit裝置中收集用戶的健康數據，有關數據亦不會用於Google廣告（Google Ads）。此外，Fitbit的產品仍然會同時支援Android和iOS，不會出現平台壟斷的情況。

Fitbit創辦人James Park則表示，相信Fitbit加入Google後，能夠透過Google廣泛的資源進行更多技術創新。

Google在2019年11月時宣佈收購Fitbit的計劃，當時Google指，Fitbit在可穿戴市場為行業先驅者，預計收購Fitbit後，可以為Google設計的系統Wear OS和Google Fit帶來更多投資機會。Google曾指，現時可穿戴市場有不少主要玩家，例如蘋果（美﹕AAPL）、三星、華為、小米（01810）等，但Google仍未有制作或販售可穿戴裝置。

Google宣佈收購Fitbit的消息後，隨即引來外界質疑Google會利用Fitbit所收集到的數據，來支持Google的其他商業項目（例如﹕廣告）。歐盟委員會在上年8月對此項收購進行反壟斷調查，憂慮Google從Fitbit獲得大量數據後，若將其用於廣告內，恐怕Google會壟斷線上廣告市場。

直至Google承諾在收購後，Google會容許Fitbit用家查看、轉移或刪除自己的健康數據，亦會將Fitbit的數據和其他Google Ad數據分開處理，歐盟委員會最終在上年12月17日批准是次收購。

美、澳監管部門仍未批准有關收購

不過，在Google和Fitbit宣佈完成收購消息前，美國司法部和澳洲司法部的反壟斷部門仍未批准有關收購。澳洲競爭及消費者委員會上年12月22日表示，仍就有關收購進行調查，並指假若兩間公司在調查未完成前，完成有關收購，Google將面臨4億美元（約31億港元）罰款。

美國司法部發言人向外媒記者表示，司法部就是次收購已進行為期14個月的調查，調查尚未完成，司法部未對批准收購作出最終決定。不過，Google則回應，Google已得到美國司法部的內部準許。

或挑戰Apple Watch 市場地位？

Fitbit在2007年成立，公司主要產品為電子手錶，產品特點為監察用戶的健康數據，例如心跳、步行路數等。

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據Canalys數據顯示，在2020年第一季電子手錶發貨量中，Apple的市場份額佔比最大，佔36.3%，其次為華為及三星，分別佔14.9%和12.4%。Fitbit佔6.2%。

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編輯﹕賴奕羚