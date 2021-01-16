【餓「新」嘗啖＠iM網】Haku遊走於懷石料理與居酒屋的割烹

這一年，香港的冬天終於等到它應有的冷寒，叫經常「沒有冬天」掛口邊的我們無言以對，對於這久別重逢的冷，大家的反應並沒有想像中的熱情，可不是嗎？新冠疫情失控，忽然冷出個傷風感冒，喉嚨痛流鼻水之類的，未病倒先嚇壞。與其大清早跑去大帽山看冰花奇景，還是先來杯熱薑茶暖肚實際。



天寒地凍，圍爐吃火鍋故然是不錯的選擇，去一家窩心的餐廳吃頓精緻的日式料理，內心同樣暖烘烘。最近和友人去了海港城的Haku午宴，每道菜都是匠心之作，食材巧妙配合，上碟講究，令人賞心悅目，大飽口福。



Haku以日系割烹料理為基礎，再創意地加上西式元素，感覺更時尚更吸引。所謂割烹，是介乎日本經典的懷石料理與地道的居酒屋小食之間的一種烹調派系。餐廳有吧枱及開放式廚房，可以見到廚師即席演示刺身、蒸炊、油炸等烹調技法，及精緻的擺盤技藝，讓食客可以在輕鬆互動的氛圍中享用料理。



這天我們叫了六道菜的tasting menu，口腹得到滿足之餘，眼晴都吃足冰淇林。最先上桌的是海膽魚子多士，雖然只是小小的一塊，味道非常豐富，魚子味很出但又不會蓋過海膽的鮮，多士香軟又鬆脆，絕對是鮮味加油香的夢幻組合。

▲ 海膽魚子多士

再來是湯品，非一般矜貴的菇茸清湯，以半熟澳洲南龍蝦配雞油菌和蘿蔔等，伴以菊瓣，雅緻脫俗如畫，望落似清湯，味道濃得清甜，完全是精華所在，五成熟的龍蝦滑溜鮮美。

▲ 非一般的龍蝦湯

刺身三款夠鮮，最獨特的是各配不同醬汁調味，尤其是用海膽做的醬汁，非常特別，配深海池魚的柚子酸汁味道清新，好爽口，但略為酸了點，最終我都違背了廚師的意願，點了Wasabi。

▲ 刺身三款配以不同醬汁

▲ 海膽醬汁配刺身，獨特。

朋友們最期待的是A4和牛，配熬以16小時的醬汁，應該是誠意之作。不吃牛的我換了日本鯛魚。魚柳先煎香再炭燒，面層燒至金黃，皮脆肉嫩，配以青辣椒做成的醬汁，微辣口感更清新，非常好食。

▲ A4和牛配以熬製1小時的秘製醬汁，美味。

▲ 日本鯛魚不遜和牛。

松葉蟹意大利飯燴芝士，意日fusion ，撒上少量炸過的日本野米增加口感，脆脆地幾特別。

▲ 松葉蟹意大利飯

最後是甜品群組，竟然相當驚喜。先來焦糖舞茸、蕃茜脆配雪糕，伴以杏仁泡泡，從未食過甜式舞茸，好有特色。然後是蜜糖茉莉茶加入梨蓉，另有紅桑子啫喱配酸粉，酸甜互融，味道好有層次，要數最難忘的，是烏魚子酥配朱古力，咸甜苦互相輝映又互不奪味，創意之作。

▲ 焦糖舞茸雪糕

▲ 好有創意的甜品

值得一贊的是這裏的服務周到，每道菜都有清晰講解，由廚師到待應，都見到好有誠意。這裏每一道都细緻，令人意猶未盡卻又滿足，這種種矛盾，不是每個厨师都能做得到。

▲ 餐廳設計甚具日本風格

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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