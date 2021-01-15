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【種族示威】針對警員使用過分武力 紐約州檢察部門向市長提訴

環球政經 14:33 2021/01/15

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紐約巿市長白思豪及紐約市警察局局長，涉嫌於去年種族爭議示威浪潮中，下令使用過份武力，被美國紐約州檢察官詹樂霞起訴。

特朗普威脅武力打擊抗議者　再遭推特貼警告標籤下一頁

入稟狀指，警方在去年處理種族示威時使用過份武力，導致示威者受到骨折及腦震盪等傷害，但至今尚有涉事警員均未被起訴; 警方又在未有向在場人士提供離開機會下進行大圍捕，認為是侵犯示威者權利。她要求法院頒令強制執行政策、並為警隊加以培訓及監管，確保制止這些不合法行為。

【美國示威】弗洛伊德案四警全被起訴　壓頸警員控罪升級下一頁

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詹樂霞解釋指，紐約警方在去年5月至12月多個示威中公然對示威者使用過份武力，包括無差別、反覆地使用警棍及胡椒噴劑等，對示威者造成明顯身體損害。有關起訴希望結束警方過份使用武力和錯誤拘捕參與大規模和平示威的紐約民眾。

紐約州州長科莫去年就警察處理示威手法，委任詹樂霞展開調查。白思豪和紐約市警方隨後回應指，支持改革，但反對訴訟。

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撰文 : 馮卓謙

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