太古城22歲男子遇電話騙案 下載2款電話APP 涉案金額約130萬

電話騙案屢見不鮮，早前有再有一名22歲男子懷疑遇到電話騙案，被騙去約130萬元。事主其後懷疑受騙報案，警方將案件暫列以欺騙手段取得財產，由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

保安局指去年電話騙案急升1倍 「假冒官員」為最常見手法 【下一頁】

早前警方就接獲一名22歲男子於太古城海景花園報案，指接獲自稱內地執執法人員的來電，要求事主下載兩款電話應用程式，並輸入本地銀行戶口號碼等個人資料，用作核實身份之用。

事主按指示下載有關程式及輸入個人資料後，其後發現其戶口內有多筆款項被轉帳到數個本地銀行戶口，涉案金額約130萬港元。事主其後懷疑受騙於是報警。警方經初步調查後，把案件暫列以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：黃苑筠