  • 20°C
香港時間 : 2021115日 (五) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太古城22歲男子遇電話騙案 下載2款電話APP 涉案金額約130萬

環球政經 15:45 2021/01/15

分享：

電話騙案屢見不鮮，早前有再有一名22歲男子懷疑遇到電話騙案，被騙去約130萬元。事主其後懷疑受騙報案，警方將案件暫列以欺騙手段取得財產，由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。 

保安局指去年電話騙案急升1倍 「假冒官員」為最常見手法　【下一頁

早前警方就接獲一名22歲男子於太古城海景花園報案，指接獲自稱內地執執法人員的來電，要求事主下載兩款電話應用程式，並輸入本地銀行戶口號碼等個人資料，用作核實身份之用。

事主按指示下載有關程式及輸入個人資料後，其後發現其戶口內有多筆款項被轉帳到數個本地銀行戶口，涉案金額約130萬港元。事主其後懷疑受騙於是報警。警方經初步調查後，把案件暫列以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

【延伸閱讀】滙豐調查 8成港人曾成騙徒目標 26%中伏　25至39歲最易墜網上情緣騙案　【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

 

海景花園 太古 東區 太古城

上一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】危機意識薄弱 公關手法拙劣 企業訊息混亂　品牌、信譽可毀於一旦

下一篇文章

回到1999那一刻 Elon Musk擁有第一輛超跑McLaren F1 現時市值1500萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買
原打算買兩房單位　竟見三房賣兩房價　上車客即時落訂買