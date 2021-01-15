傳統觀光業將繼續受重創　Airbnb創辦人料疫情改變旅遊模式

出租住宿民宿平台Airbnb行政總裁兼創辦人Brian Chesky預測，在新冠肺炎影響下，旅遊業將有永久轉變，大眾將選擇尋找數千個小城市旅遊，以及花更多時間與親朋戚友見面。另一方面，傳統旅遊和觀光業需求也逐漸下跌，而旅客也寧願驅車前往較小的社區，並減少商務旅行。

事實上，在疫情期間，多地政府都落實社交距離措施和限聚令等，使很多人也未能與親友會面，以減低感染風險。Brian Chesky接受外媒訪問時表示，旅行者懷念在疫情期間，所失去的東西，「他們並不期盼看到時代廣場，他們渴望與久久未見的家人和朋友相聚。」

Airbnb在2020年初受到新冠肺炎疫情打擊，其業務曾一度下跌80％。隨政府放寬社交距離措施，更多的旅行者不是選擇預訂酒店，而是選擇預訂房屋，公司在第三季度錄得盈利。受惠於疫情，主要城市以外的房屋則有所上升。



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責任編輯：黎淑雯