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【汽車股】廣汽午後倒升兩成　內媒：石墨烯電池實車量產測試

股市 16:25 2021/01/15

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廣汽子企稱公司「石墨烯電池」取得突破

廣汽集團 （02238） 午後急速轉升，廣汽集團日內曾跌5%，尾市轉升逾兩成，最高升28%見10.66元。廣汽集團收市升19%，報9.38元，成交37億元。內地傳媒引述消息稱，廣汽集團的「石墨烯電池」已進入實車量產測試階段，並將於本月底發佈有關石墨烯電池技術的詳細信息。

報道指，廣汽旗下新能源子公司「廣汽埃安」發布官方海報稱，搭載石墨烯基超級快充電池的車型8分鐘可充滿80%，續航里程1000公里，硅負極電池將進入「月充時代」。海報還稱，這一全新動力電池科技「即將量產搭載，不用等到明年」。

長汽出新車「摩卡」 任正非女兒姚安娜站台，可見【下一頁】

中資電動車廠蔚來汽車（美：NIO）上周發布新房車「ET7」，也聲稱搭有最大的150kWh版本續航里程則達到了驚人的1000公里，超越Tesla 現有電動車的續航距離，但在2022年才能面世。

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編輯：麥德銘

港股 廣汽集團（02238） 汽車股

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