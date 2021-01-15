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【人事任命】李律仁獲續任金發局主席兩年　 盧寵茂妻盧彩雲等3人加入董事會

股市 15:05 2021/01/15

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政府再度委任金發局現任主席李律仁（圖）及12位現任成員，另外委任3名董事會成員。（資料圖片）

政府再度委任金發局現任主席李律仁及12位現任成員，並委任3名新成員加入金發局董事會，包括瑞銀香港區主管及行政總裁及瑞銀集團董事總經理、名醫盧寵茂妻子盧彩雲。任期兩年，1月17日起生效。

3名新加入的金發局董事會成員，分別為盧彩雲、的近（Deacons）律師行合夥人林俊明，以及保誠保險的Donald Perry Kanak。

金發局董事會成員變動【按圖查看更多】

    點擊圖片放大
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其他董事會成員包括：金發局行政總監區景麟、滙豐香港區行政總裁施穎茵、醫管局主席范鴻齡、騰訊集團副總裁賴智明、東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁李民斌等。

財庫局局長許正宇表示，是次續任及新委任的成員均為業界的資深從業員，具備豐富的專業知識。他表示，有信心董事會能帶領金發局實現其工作目標。

許正宇亦向卸任的金發局董事會成員狄勤思及倪以理致意，感謝他們過去對金發局作出的貢獻。

李律仁表示，是次任命將進一步加強金發局各小組的 廣泛代表性。他們在金融界別的強大聯繫、深厚的專 業知識及豐富的閲歷將有助我們就金融服務業向政府作出的 政策建議以及推廣香港作為國際金融樞紐等工作，提供寶貴意見和新嶄的角度。

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香港金融發展局 金融機構 范鴻齡 盧寵茂 李民斌 許正宇 金融 銀行 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023）

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