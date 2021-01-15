【旅遊寒冬】2020年訪港旅客數字大跌93.6% 旅發局：由3月中起真正旅客近乎零

香港旅遊發展局今日（15日）宣布，2020年初步訪港旅客數字為356.9萬人次，較去年大跌93.6%，當中內地旅客為270.6萬人次，下滑93.8%，非內地旅客為86.2萬人次，跌92.9%。旅發局表示，2020年旅客主要於今年1月來港，惟隨著本港以至全球2月陸續爆發新冠病毒疫情，本港於3月中起禁止海外旅客訪港，加上實施嚴格檢疫措施，令真正旅客已跌至近乎零。

【本港疫情】逾2.5萬外傭新冠病毒檢測比率低 呈陽性佔總數0.03%：【下一頁】

至於去年12月訪客數字僅有4,867人次，按年大跌99.8%，其中內地旅客為2,425人次，大滑99.9%、非內地客，包括短途、長途及新市場等亦減少99.7%至2,442人次。

旅發局又指，去年首次推廣本地遊，以本地消費換領本地遊名額的「賞你遊香港」活動，至今有約7,500名市民完成行程，由於受疫情影響，活動於12月起須暫停，餘下約100團將待疫情穩定後，恢復出團。因應「賞你遊香港」反應熱烈，旅發局正與業界商討可否推出類似的新一輪計劃。

延伸閱讀：料最快2月首批到港 4個途徑接種 選疫苗先揀地方【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐