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【小米股價】小米面臨美國禁投風險　一文看清受美國國防部制裁港股名單（附連結）

股市 14:55 2021/01/15

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美國總統特朗普於任期公布「最後制裁名單」，小米 （01810） 突遭列入「黑名單」，美國國防部由去年至今累計公布4輪清單，指有44間中國企業屬於中國軍用民營混合發展策略下，支持中國解放軍取得先進科技、人才等。小米是繼華為後，另一被列入有關名單的中國手機廠，也是極少數非國企列入名單中。

隨美國國防部公布相關名單後，美國國務院早前列出71家股份，屬該被指涉軍中資企業旗下，華府繼而一步步要求美國機構或人士投資相關股份及ETF，於2021年11月11日起全面實施。

小米遭美列入黑名單、午後跌14% 小米：不涉中國軍方，可見【下一頁】

美國務次卿：特朗普制裁名單結束，可見【下一頁】

如今小米列入名單內，或同樣面臨美國禁止投資影響，至於美國商務部會否限止小米與美企貿易，將決定公司會否步華為同類智能手機困局的關鍵。

綜合美國國務院、國防部，現時被指涉及中國軍方的19家港股包括：

美國國防部至今已有4輪名單，可參考相關連結：2021年1月名單一2020年12月名單2020年8月名單一2020年8月名單二

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【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單　中海油先跌後回穩

【小米華為】全球智能手機市場料大洗牌 小米晉身三甲 華為跌出頭五

記者：麥德銘

港股 特朗普 美國國務院 美國國防部 小米集團－W（01810） 小米 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中船防務（00317） 中國中車（01766）

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