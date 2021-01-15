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【旅遊寒冬】旅遊業將無法「解凍」？　Airbnb CEO料傳統旅遊點續捱打

商業 15:09 2021/01/15

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Airbnb行政總裁Brian Chesky卻認為，旅遊業將不會回復至疫情爆發前的水平。（資料圖片）

過去一年的新冠肺炎疫情影響全球旅遊業，隨著新冠疫苗面世，不少業者均期待可以重新迎接旅客。不過，Airbnb行政總裁Brian Chesky卻認為，旅遊業將不會回復至疫情爆發前的水平，而傳統旅遊熱門地需要繼續承受旅客大減的影響。

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Airbnb行政總裁Brian Chesky接受外媒訪問時提到，他預計疫情過後，以往的傳統旅遊景點仍然會失去大量旅客，因大部分民眾只會到鄰近區域。即使是商務會議，旅客亦會希望減少飛行時間。

Brian解釋，旅客在疫情完結後，只會嚮往這段時間失去的一切。「他們並不嚮往到時代廣場，只會期盼與久未見面的家人及朋友聚會。」

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Airbnb第三季竟賺錢？

他又在訪問中透露，在去年初，疫情爆發，生意在8個星期內急挫80%。不過，隨著封城措施逐漸解禁，更多旅客選擇租訂房屋，而非酒店。Airbnb在第三季反而意外地錄得盈利，受惠於主要城市以外的租訂房屋需求增加。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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