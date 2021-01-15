【英國疫情】倫敦床位嚴重不足 迫於救護車治療

英國新冠肺炎疫情嚴峻，英國已經實施一系列封城措施，但仍無阻確診人數高企，令英國醫療系統崩潰。有英國傳媒報道指，英國倫敦醫院已不勝負荷，不再能提供新床位，新冠肺炎患者需要在救護車上接受治療。另外，報道亦指，英國醫護人員出現短缺，除了因有醫護人員感染新冠肺炎，亦有大批醫護人員在疫情下患上創傷後遺症、抑鬱症等。

英國《都市日報》（Metro Daily）引述有醫生表示，現時患者數量之多前所未見，急症室病床已經再無空缺，部分患者甚至逼迫在救護車上接受治療。

他憂慮，在醫療服務受阻的情況下，恐對患者造成嚴重的傷害。

英國藥房展開接種新冠疫苗 200間2周内投入運作 【下一頁】

他透露，上周曾看見一位血氧濃度極低的患者，在出現心臟衰竭和肺積水的情況下，仍需要在救護車接受治療。這些患者需要在醫院內拍攝X光片後，再由醫生送回救護車內。

英國周三（13日）錄得1,564宗死亡個案，是自從疫情爆發以來的最多。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，深切治療部病床嚴重不足引致的巨大風險，為英國國民保健署（NHS）職員帶來沉重壓力。

責任編輯：李俊儀