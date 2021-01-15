華為就5G網絡上訴　遭瑞典法院駁回

瑞典周五（15日）駁回有關華為申請5G網絡上訴，這也為將於下周原定的5G頻譜拍賣鋪路。

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據《路透社》報道，瑞典行政上訴法院在12月時允許瑞典郵電局（PTS）可恢復5G頻譜標售，同時在5G網絡建設中，排除華為，公司因而在本月決定提出上訴。然而，報道引述最高行政法院的聲明指，上訴法院對華為申請5G網絡上訴的裁決是終審，因此不能上訴。

於去年10月時，瑞典監管當局宣布，禁止使用華為及中興的產品參與下月5G頻譜拍賣。瑞典郵電局（PTS）指出，這次決定是根據瑞典軍方及國安局（SÄPO）而作出，當地安全部門指:「對瑞典來說，中國是其中一個很大的威脅」。PTS又要求，任何參與5G頻譜拍賣的電信商，須在2025年1月1日前，全面移除華為及中興現有的重要功能裝置。監管局指「重要功能裝置」為構建無線電接入網絡、傳輸及核心網絡，以及有關維護網絡和提供網絡服務。



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責任編輯：黎淑雯