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印尼6.2強震致600多傷　有醫院被夷為平地

環球政經 15:17 2021/01/15

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印尼蘇拉威西島於周五（15日）凌晨發生6.2的地震，至少10人死亡，逾600人受傷。印尼氣象監測機構指，或有機會發生餘震和海嘯。

綜合報道，西蘇拉威省政府發言人表示，馬傑內和鄰近的馬穆朱（Mamuju）兩地有10人死亡。國家災害應變總署初步統計，至少有650多人受傷。大批民眾漏夜撤走，當地有多棟建築物受損，電力供應也中斷。馬穆朱救援機構人員指出，當地有醫院被夷為平地，「有患者和醫院員工被困在瓦礫堆底下，我們正嘗試找回他們。」

有報道指，是次地震強烈震動持續約7秒，雖然當局未有發布海嘯警報；而餘震也令至少60棟房屋倒塌和受受損。

【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家:【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

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