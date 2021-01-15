【智能手機】Pixel 4a 5G出現屏幕觸控問題　Google官方建議2招解決

▲ 有Pixel 4a 5G用戶反映，手機出現屏幕觸控問題，Google表示會儘快發布系統更新版本解決。

Google在去年推出的Pixel 4a 5G中階手機，頗受市場大眾歡迎。近日有外媒報道指，有Pixel 4a 5G用戶反映，手機出現屏幕觸控問題，導致無法正常使用。日前，Google表示會儘快發布系統更新版本，以解決手機的觸控問題。

據外媒報道，最近有部分外國網民指，自從去年安裝12月份安全更新版本後後，當開啟Pixel 4a 5G手機，使用屏幕上方的導航按鍵時，屏幕觸控的靈敏度變得更慢。更有用戶表示，嘗試將手機回復到原廠設置後，屏幕的觸控功能仍無法穩定操作。及後，不少用戶透過Google官方論壇發文投訴。

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Google官方回應表示，承認Pixel 4a 5G手機存有屏幕觸控問題，目前正在處理，並會在未來推出更新版本修復。Google表示，在尚未釋出修復版本之前，用戶可透過以下兩個方法解決：一、當用戶點擊屏幕側邊的虛擬觸控鍵時，可嘗試點擊按鍵中心點或邊緣位置。二、可嘗試改用手指或指尖來觸控虛擬按鍵，以改善觸控辨識度。

責任編輯：李寶如