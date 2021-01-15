Belkin無線充電器疑有起火危機　宣布全球召回

▲ Belkin昨已於官網宣布主動召回無線充電器「WIZ003」特別版，並表示將向所有用戶提供全額退款，建議已購買的用戶務必立即停止使用及切斷電源。

蘋果第三方配件廠商Belkin針對支援iPhone系列旗下部份機款，包括iPhone 8等後續機型，推出一款二合一無線充電器「WIZ003」特別版。由於該款產品因電源供應裝置的製造瑕疵，可能導致充電器故障及過熱，恐造成火災和觸電危險疑慮，Belkin昨已於官網宣布主動召回公告，表示將向所有用戶提供全額退款，並建議已購買的用戶務必立即停止使用及切斷電源。

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據Belkin於官網發布的召回聲明顯示，此次向用戶發起自願性召回的產品型號為「Belkin WIZ003」無線充電器特別版，目前並未接獲有人受傷或財產損失的報告。受影響的無線充電器為2020年7月至10月期間發售，呼籲用戶檢查手上的該款產品電池組上的序列號是否符合此次官方主動召回的範圍，詳情可查閱Belkin官網相關公告。

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Belkin WIZ003無線充電器特別版，該產品除本身內建有1000mAh行動電源，並同時具備有無線充電器立架設計，可支援Qi無線充電標準的iPhone使用。不過，如果有用戶在上述期間購買過Belkin的無線充電器特別版WIZ003，建議應跟隨官方指引，立即停止使用該產品並切斷有關電源，以免發生危險。

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責任編輯：施雯雯