【好想去日本】日本橫濱市「空中纜車」4月開業　花75元直達合味道紀念館等景點

日本再有新景點落成！在橫濱市的全新地標「空中纜車 YOKOHAMA AIR CABIN」，將於4月22日開業。

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共同社報道，「空中纜車 YOKOHAMA AIR CABIN」將連結JR櫻木町站至新港地區的運河公園，線路全長約630米，單程耗時約5分鐘。每個車廂最多可乘8人，輪椅人士也能乘坐，裝有冷氣。車廂在夜間會亮燈，也將成為當地的夜景之一。

▲ 「空中纜車 YOKOHAMA AIR CABIN」將連結JR櫻木町站至新港地區的運河公園，線路全長約630米。

橫濱市負責人強調，此項目是當地首條都市型纜車，纜車開通後，遊客可以更加便捷前往各個旅遊景點，例如紅磚倉庫、橫濱WORLD PORTERS、合味道紀念館等。除了提升交通便利性之外，也預計能帶動周邊商圈的經濟。

至於票價方面，初中生以上1000日圓（約75港元），3歲至小學生500日元圓（約37港元）。營業時間預計為上午10點至晚上10點。

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責任編輯：蘇穎琪