  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (五) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為小公主】長汽出新車「摩卡」　任正非女兒姚安娜站台（多圖）

股市 14:16 2021/01/15

分享：

資料來源：網絡圖片

長汽 （02333） 旗下高端品牌WEY全新SUV「摩卡」今日首次亮相，是長汽「咖啡智能」系統落地的首款產品。長汽請來華為創辦人任正非的小女兒姚安娜站台，頓成市場焦點。

長汽A股由跌停轉為倒升，最新報45.07元人民幣，升0.5%；長汽H股現跌3.3%，報25.9元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

全新SUV「摩卡」是長汽「咖啡智能」系統落地的首款產品，系統特點是可以解決智能駕駛的AEB自動制動系統問題。據官方介紹，「摩卡」將搭載車規級高通8155芯片、首款車規級5G+V2X、首款車規級激光雷達、AR-HUD、L3自動駕駛域控制器等硬件。

然而，比起新車規格，為新車站台的姚安娜更得到大眾的關注。任正非的小女兒姚安娜昨日（14日）才正式宣布出道成為藝人，今日即為長汽新車站台。姚安娜是任正非與第二任妻子姚玲所生，但與孟晚舟一樣都是隨母姓 ，去年在美國哈佛大學畢業。

網路流傳，任正非有三個孩子，但兩女一男都不跟父姓。其中，大女兒與排第二的兒子是與前任妻子孟軍所生，二人都在華為工作，但次子沒有參加主營業務。

今次長汽請來姚安娜站台，能否刺激新車銷量仍要拭目以待。根據資料，12月，WEY品牌銷量破萬，同比增長6.78%。但去年年全年，WEY品牌的銷量僅有7.85萬輛，同比下跌21.53%，目前相當需要催化劑。

相關文章：【汽車股】大行連環唱好比亞迪再飈一成破頂　長汽升逾6%穿30元

華爾街日報：美司法部擬允孟晚舟返回中國　換取承認部分控罪　杜魯多拒評

編輯：吳敏芳

港股 長城汽車（02333） 任正非 孟晚舟

上一篇文章

【小米股價】小米面臨美國禁投風險　一文看清受美國國防部制裁港股名單（附連結）

下一篇文章

【小米股價】小米遭美列入黑名單、午後跌14%　小米：不涉中國軍方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】快手傳通過港交所上市聆訊　下周一路演、目標估值3900億
【新股IPO】快手傳通過港交所上市聆訊　下周一路演、目標估值3900億
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元