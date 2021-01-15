【華為小公主】長汽出新車「摩卡」　任正非女兒姚安娜站台（多圖）

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長汽 （02333） 旗下高端品牌WEY全新SUV「摩卡」今日首次亮相，是長汽「咖啡智能」系統落地的首款產品。長汽請來華為創辦人任正非的小女兒姚安娜站台，頓成市場焦點。

長汽A股由跌停轉為倒升，最新報45.07元人民幣，升0.5%；長汽H股現跌3.3%，報25.9元。

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全新SUV「摩卡」是長汽「咖啡智能」系統落地的首款產品，系統特點是可以解決智能駕駛的AEB自動制動系統問題。據官方介紹，「摩卡」將搭載車規級高通8155芯片、首款車規級5G+V2X、首款車規級激光雷達、AR-HUD、L3自動駕駛域控制器等硬件。

然而，比起新車規格，為新車站台的姚安娜更得到大眾的關注。任正非的小女兒姚安娜昨日（14日）才正式宣布出道成為藝人，今日即為長汽新車站台。姚安娜是任正非與第二任妻子姚玲所生，但與孟晚舟一樣都是隨母姓 ，去年在美國哈佛大學畢業。

網路流傳，任正非有三個孩子，但兩女一男都不跟父姓。其中，大女兒與排第二的兒子是與前任妻子孟軍所生，二人都在華為工作，但次子沒有參加主營業務。

今次長汽請來姚安娜站台，能否刺激新車銷量仍要拭目以待。根據資料，12月，WEY品牌銷量破萬，同比增長6.78%。但去年年全年，WEY品牌的銷量僅有7.85萬輛，同比下跌21.53%，目前相當需要催化劑。

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編輯：吳敏芳