梵蒂岡︰教宗方濟各及前教宗本篤十六世已接種首劑疫苗

隨各國逐漸進入注射疫苗階段，梵蒂岡表示，教宗方濟各和前教宗本篤十六世已經接種新型冠狀病毒疫苗，惟未知他們注射的疫苗來自哪間藥廠。

【本港疫情】逾2.5萬外傭新冠病毒檢測比率低 呈陽性佔總數0.03%：【下一頁】

據了解，梵蒂岡累計有少於30宗確診病例，當地星期三展開疫苗接種計劃，84歲的方濟各和93歲的本篤十六世分別注射第一劑疫苗。方濟各日前向外界表示，接種疫苗是道德責任，並敦促所有人都注射，因為這樣做不單止保護自己，還有其他人的性命。

延伸閱讀：美100個最佳工作名單出爐 頭5位有4個為此行業？ 年薪最高160萬美元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐