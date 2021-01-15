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梵蒂岡︰教宗方濟各及前教宗本篤十六世已接種首劑疫苗

環球政經 14:45 2021/01/15

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隨各國逐漸進入注射疫苗階段，梵蒂岡表示，教宗方濟各和前教宗本篤十六世已經接種新型冠狀病毒疫苗，惟未知他們注射的疫苗來自哪間藥廠。

【本港疫情】逾2.5萬外傭新冠病毒檢測比率低 呈陽性佔總數0.03%：【下一頁

據了解，梵蒂岡累計有少於30宗確診病例，當地星期三展開疫苗接種計劃，84歲的方濟各和93歲的本篤十六世分別注射第一劑疫苗。方濟各日前向外界表示，接種疫苗是道德責任，並敦促所有人都注射，因為這樣做不單止保護自己，還有其他人的性命。

延伸閱讀：美100個最佳工作名單出爐 頭5位有4個為此行業？ 年薪最高160萬美元【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

梵蒂岡 疫情

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