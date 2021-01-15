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特朗普被指不滿朱利安尼 每日15萬律師費拒「找數」

環球社會熱點 14:00 2021/01/15

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特朗普被與朱利安尼關係惡化，拒絕支付日薪2萬美元的律師費。

美國總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂，美國眾議院通過彈劾特朗普議案。美媒報道，特朗普不滿私人律師朱利安尼未能為其辯論，兩人的關係急劇惡化。特朗普更被指拒絕向朱利安尼支付日薪2萬美元（約15.6萬港元）的律師費，特朗普更拒絕聽朱利安尼電話。

路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁 【下一頁】

【國會暴亂】網上瘋傳特朗普支持者被滅口 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於國會暴亂發生後，周三（13日）遭眾議院第二次通過彈劾。《華盛頓郵報》報道，特朗普不滿朱利安尼（Rudy Giuliani）等親信沉默未有表態，更感到孤立和被背叛。

朱利安尼被指以高達2萬美元的日薪，代表特朗普於賓夕法尼亞州就美國大選結果興訟。報道指特朗普與朱利安尼的關係惡化後，特朗普指示助手不要向朱利安尼支付律師費。據悉，白宮官員更接獲通知，不要接聽來自朱利安尼的所有電話。

另外，朱利安尼上周於白宮前舉行的「拯救美國」（Save America）集會上向示威者表示：「讓我們通過戰鬥來作審判。」（Let’s have trial by combat.）朱利安尼被指與特朗普一樣，涉及煽動示威者闖入國會暴亂。

責任編輯：鄭錦玲

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