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【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引

環球社會熱點 13:53 2021/01/15

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新冠肺炎肆虐全球，輝瑞疫苗在歐盟獲緊急使用權後，歐洲各國陸續開始為民眾接種輝瑞疫苗。挪威藥品管理局在網頁表示，有23人在接種輝瑞疫苗後死亡。死者全部為80歲或以上的長者，挪威當局正在研究他們的死因，並已更新輝瑞疫苗的接種指引。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）周四（14日）聲明表示，該國有23名80歲或以上，身體較弱的長者在注射輝瑞（Pfizer）疫苗後死亡。當局已經詳細調查當中13宗個案，認為是接種後的副作用加重了長者本身的疾病，令死亡個案出現。

美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關 【下一頁】

當局已經針對有嚴重疾病的長者，更新輝瑞疫苗的接種指引。挪威藥品管理局首席醫生Sigurd Hortemo在記者會表示，若長者身體虛弱就不應接種。

另一方面，挪威皇宮周四確認，挪威國王哈拉爾五世（KingHarald V）和皇后索尼婭（Queen Sonja），以及皇姐阿斯特里德公主（Princess Astrid）在周三（13日）已經接種第一劑新冠疫苗。聲明表示國王夫婦會在三周後，接種第二劑疫苗，但未透露接種哪一款疫苗。

挪威國王伉儷

拜登打第2劑輝瑞疫苗 有信心上任百日1億人接種 【下一頁】

國王伉儷都是83歲，而阿斯特里德公主則為88歲。哈拉爾五世於2003年曾患有膀胱癌，曾在2005年和2020年10月接受心臟手術。去年11月挪威皇宮有14名員工確診新冠肺炎，國王夫婦需接受隔離。

責任編輯：李俊儀

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