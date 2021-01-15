【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電　下月英國率先登場

▲ Samsung昨舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了公布年度旗艦手機Galaxy S21系列，並同時發表品牌首款支援5G的筆電Galaxy Book Flex2 5G。

三星（Samsung）昨（14日）舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了公布年度旗艦手機Galaxy S21系列、Galaxy Buds Pro和Galaxy SmartTag，並同時發表品牌首款支援5G的筆電Galaxy Book Flex2 5G。

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Galaxy Book Flex2 5G採用英特爾最新推出的第11代Core處理器和Iris XE顯示晶片，符合Intel Evo標準認證，可於1秒內從休眠狀態喚醒，並具備至少9小時的超長續航時間、搭載Full HD屏幕，以及快速充電30分鐘即有4小時的電力等特性。值得一提的是，這款筆電只支援Sub-6GHz 5G，而不支援mmWave。機身擁有Thunderbolt 4、USB Type-C、USB 3.0接口和microSD讀卡器，而且支援Wi-Fi 6、Wi-Fi Direct和藍牙5.1連接方式。

▲ Galaxy Book Flex 5G是三星首款5G二合一筆電，可以當作一般的筆記型電腦，也可以變身為平板電腦，並支援S-Pen手寫筆。

Galaxy Book Flex 5G是三星首款5G二合一筆電，可以當作一般的筆記型電腦，也可以變身為平板電腦。其重量為1.26 kg，機身厚度為 14.9mm，搭載13.3吋觸控屏幕，解像度為1,920 x 1,080，支援S-Pen手寫筆，提供手寫筆記、語音筆記等功能。而記憶體方面，則提供最高8GB LPDDR4x RAM和512GB SSD儲存選擇。

此外，Galaxy Book Flex2 5G配備兩枚鏡頭，其中13MP相機鏡頭，可用於拍攝文件，而內部則配備720p前置鏡頭，可用來與家人、朋友視像通話，或進行視像會議等。同時，有兩個經AKG調校的揚聲器和3.5mm耳機孔。

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Galaxy Book Flex2 5G已在英國開始接受預訂，並於下月12日正式發布。Core i5和Core i7型號分別售1,649英鎊和1,849英鎊（約港幣17,469元和19,588元），不過在其他國家廣泛發行的細節則尚未公布。



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責任編輯：施雯雯