  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (五) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星發布會】Samsung發表首款5G筆電　下月英國率先登場

科技 13:43 2021/01/15

分享：

Samsung昨舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了公布年度旗艦手機Galaxy S21系列，並同時發表品牌首款支援5G的筆電Galaxy Book Flex2 5G。

三星（Samsung）昨（14日）舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會，除了公布年度旗艦手機Galaxy S21系列、Galaxy Buds Pro和Galaxy SmartTag，並同時發表品牌首款支援5G的筆電Galaxy Book Flex2 5G。

【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）

【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出　續航力達28小時

Galaxy Book Flex2 5G採用英特爾最新推出的第11代Core處理器和Iris XE顯示晶片，符合Intel Evo標準認證，可於1秒內從休眠狀態喚醒，並具備至少9小時的超長續航時間、搭載Full HD屏幕，以及快速充電30分鐘即有4小時的電力等特性。值得一提的是，這款筆電只支援Sub-6GHz 5G，而不支援mmWave。機身擁有Thunderbolt 4、USB Type-C、USB 3.0接口和microSD讀卡器，而且支援Wi-Fi 6、Wi-Fi Direct和藍牙5.1連接方式。

Galaxy Book Flex 5G是三星首款5G二合一筆電，可以當作一般的筆記型電腦，也可以變身為平板電腦，並支援S-Pen手寫筆。

Galaxy Book Flex 5G是三星首款5G二合一筆電，可以當作一般的筆記型電腦，也可以變身為平板電腦。其重量為1.26 kg，機身厚度為 14.9mm，搭載13.3吋觸控屏幕，解像度為1,920 x 1,080，支援S-Pen手寫筆，提供手寫筆記、語音筆記等功能。而記憶體方面，則提供最高8GB LPDDR4x RAM和512GB SSD儲存選擇。

此外，Galaxy Book Flex2 5G配備兩枚鏡頭，其中13MP相機鏡頭，可用於拍攝文件，而內部則配備720p前置鏡頭，可用來與家人、朋友視像通話，或進行視像會議等。同時，有兩個經AKG調校的揚聲器和3.5mm耳機孔。

【搶先Unpacked發布會】三星推中階5G機Galaxy A32　售2627元起

Galaxy Book Flex2 5G已在英國開始接受預訂，並於下月12日正式發布。Core i5和Core i7型號分別售1,649英鎊和1,849英鎊（約港幣17,469元和19,588元），不過在其他國家廣泛發行的細節則尚未公布。

即看三星旗艦5G手機Galaxy S21系列

責任編輯：施雯雯

相關文章

【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出　續航力達28小時
2021/01/14
【三星發布會】降噪耳機Galaxy Buds Pro同步推出　續航力達28小時
【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）
2021/01/14
【三星實測】三星旗艦5G手機Galaxy S21系列登場　售5,989港元起（有片）
【搶先Unpacked發布會】三星推中階5G機Galaxy A32　售2627元起
2021/01/14
【搶先Unpacked發布會】三星推中階5G機Galaxy A32　售2627元起
【三星發表會】網民發現宣傳「Tweet from iPhone」　官方隨即刪文
2021/01/14
【三星發表會】網民發現宣傳「Tweet from iPhone」　官方隨即刪文
三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%
2021/01/13
三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%
5G 6G 藍牙 Wi－Fi 英國 Intel Samsung Galaxy S SSD USB

下一篇文章

【科企收購】Google宣布完成Fitbit收購　強調保護私隱不利用健康數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【每日焦點】社交軟件爭議持續　內地營銷公司再洩fb用戶資料
【每日焦點】社交軟件爭議持續　內地營銷公司再洩fb用戶資料
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料
【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料