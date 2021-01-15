【本港疫情】逾2.5萬外傭新冠病毒檢測比率低 呈陽性佔總數0.03%

本港疫情持續，確診數字仍然高企，過去更出現外傭群組爆發，故港府由去年12月中旬向全港外傭提供一次的免費新冠肺炎病毒檢測服務，截止本周四（14日）有逾2.5萬名外傭接受檢測，佔全港約37萬外傭的6.76%，相關檢測服務將會直至本月31日。

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食物及衛生局發言人表示，是次檢測安排至今識別出7宗陽性個案，陽性比率佔0.03%，並鼓勵外傭積極參與免費檢測以保障自己和僱主家庭健康，亦呼籲僱主積極協助安排外傭接受免費檢測。

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外傭須透過社區檢測中心預約系統預約，方可接受免費檢測服務，否則將需自行繳付240元的檢測費用。外傭在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身分證明文件（例如香港身份證或護照）及預約確認短訊，以核實身分。如外傭的舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新，亦可繼續透過勞工處位於灣仔告士打道七號入境事務大樓一樓的臨時派發或收集點以領取或交回樣本收集包，毋須預約。

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責任編輯：潘曉豐