【英美關係】拜登上任後首度與約翰遜通話　雙方均贊同強化同盟關係

美國總統拜登（Joe Biden）上任後首度與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通電話，約翰遜在社交平台Twitter發文，指他十分期待雙方能鞏固多年來的英美同盟，而兩國能在抗疫方面合作，在一個具永續性且環保的情況下復甦。

約翰遜表示拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）的就任，是美國在這個動蕩時代前行的一大步，他特別恭賀賀錦麗成為首位女性兼黑人及亞洲血統的副總統。

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約翰遜的發言人指英國歡迎美國重回《巴黎氣候協議》及世界衛生組織，同時讚揚拜登在解決全球暖化及減排的決心。



▲ 約翰遜在Twitter貼文

▲ 約翰遜指英美除了強化合作 還需要解決貿易問題

▲ 拜登和賀錦麗在上周三（20日）正式宣誓就任

▲ 今年的G20會議主辦國為意大利

發言人強調，英美同盟在國防方面的合作歷史悠長，雙方亦同意重新參與北約事務，從而保障雙方共同的核心價值，例如保障人權及保護民主制度。

兩國在通話中也談及貿易話題，包括潛在的自貿協議優勢，約翰遜指雙方有需要盡早解決目前的貿易問題。兩人均期待盡快會面，並在其後的G7及G20峰會等場合上合作。

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