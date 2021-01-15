【2021花市】東港城推花市限定店　獨家發售多款蘭花　兼推$8開運花

今年年宵市場暫停，但不少商戶均繼續舉行花市，當中亦包括東港城。東港城將於1月22日起，推出東港城新春花市限定店，更有多項措施確保顧客安全。

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今年東港城新春花市限定店的展期特別延長至21日，限定店店面面積亦比往年更大，並實施人流管制，冀疏導人流。同時，限定店亦引入電子支付系統，方便市民以無接觸及無現金的模式下購買年花。

東港城今年繼續與香港「蘭花大王」楊小龍，及香港「年花大王」、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，推介多款經典而優雅的蘭花及年花。當中首推12款本地培植的時令蘭花，包括5款全新培植的蘭花、日本皇室蘭花昇華系列及CP值極高的蘭花入門推介，更有多款東港城獨家發售。

即睇今個新年的年花推介！

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Facebook直播 激筍價搶日本殿堂級蘭花

疫情期間，今年東港城更會透過Facebook直播，顧客可以激筍折扣搶購日本殿堂級蘭花，數十盆蘭花將以限時優惠大放送，讓大家宅在家亦可預留靚花。商場今年更大送300株開運蘭花，包括一連三個星期六、150株$8開運花「花蝶仙子」予The Point會員，及額外加推150株矜貴蘭花「明日之星」予The Point會員換領。

今年經濟受疫情影響，年宵市場亦暫停。不過，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春對市民消費意欲感樂觀。他指，今年會在限定店中加推年花數量，品種更多樣化，以吸納不同客群，藉此減少取消年宵帶來的影響。

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責任編輯：葉泳珊