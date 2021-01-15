  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (五) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科企收購】Google宣布完成Fitbit收購　強調保護私隱不利用健康數據

科技 12:52 2021/01/15

分享：

據外媒報道，Google正式宣布成功收購Fitbit，並再度強調不會利用Fitbit用戶的健康數據。

Google自去年宣布收購Fitbit的消息後，引起外界對市場壟斷、數據私隱安全等問題關注。最近據外媒報道，Google正式宣布，成功以21億美元（約162.8億港元）交易金額收購Fitbit，並再度公開強調，公司會致力保護用戶私隱，並不會利用用戶的健康數據。

Google高級副總裁Rick Osterloh表示，公司重視用戶私隱及安全問題，是次收購主要與裝置產品有關，並非數據收集，並承諾會保護 Fitbit 用戶的私隱。他更指出，Google計劃與全球監管機構合作，以確保 Fitbit 用戶的健康數據，不會運用於Google廣告中，並與其他Google廣告數據分開。

<<【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機

<<Google調整搜尋演算法　2020年盜版網站流量下降

Google也表示，會保持Android API的存取權限，讓健身感測器及智能手錶等裝置，可與Android手機同步資料更新。另外，Fitbit用戶也可選擇連接第三方服務，例如其他健身應用程式。

事實上，Google收購Fitbit一案曾受到不少阻礙，並引起各地監管機構進行調查。歐盟於去年12月份，才正式通過此項交易。

責任編輯：李寶如

相關文章

【反壟斷法】美司法部反壟斷負責人：拜登政府將繼續調查大型科企
2021/01/14
【反壟斷法】美司法部反壟斷負責人：拜登政府將繼續調查大型科企
【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容　指影片涉煽動暴力
2021/01/13
【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容　指影片涉煽動暴力
【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴
2020/12/29
【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
2020/12/23
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
流動裝置 收購 壟斷 廣告 廣告 健身 Fitbit Google 服務 歐盟

下一篇文章

【華為新機】傳華為P50 Pro海外版將提供鴻蒙、Android兩款系統選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【比較即時通訊Apps】WhatsApp、Telegram安全成疑　Signal加密真的更好？（附比較表）
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【社交媒體移民潮】ICQ重回大眾視野？　如何開戶+功能現況
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【通訊程式大遷徙】WhatsApp轉場升溫　Signal開group、加Sticker有何注意？（附教學）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料
【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料