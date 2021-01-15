【科企收購】Google宣布完成Fitbit收購　強調保護私隱不利用健康數據

▲ 據外媒報道，Google正式宣布成功收購Fitbit，並再度強調不會利用Fitbit用戶的健康數據。

Google自去年宣布收購Fitbit的消息後，引起外界對市場壟斷、數據私隱安全等問題關注。最近據外媒報道，Google正式宣布，成功以21億美元（約162.8億港元）交易金額收購Fitbit，並再度公開強調，公司會致力保護用戶私隱，並不會利用用戶的健康數據。

Google高級副總裁Rick Osterloh表示，公司重視用戶私隱及安全問題，是次收購主要與裝置產品有關，並非數據收集，並承諾會保護 Fitbit 用戶的私隱。他更指出，Google計劃與全球監管機構合作，以確保 Fitbit 用戶的健康數據，不會運用於Google廣告中，並與其他Google廣告數據分開。

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Google也表示，會保持Android API的存取權限，讓健身感測器及智能手錶等裝置，可與Android手機同步資料更新。另外，Fitbit用戶也可選擇連接第三方服務，例如其他健身應用程式。

事實上，Google收購Fitbit一案曾受到不少阻礙，並引起各地監管機構進行調查。歐盟於去年12月份，才正式通過此項交易。

責任編輯：李寶如