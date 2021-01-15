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【麥當勞】麥當勞App 18日至24日優惠　$27享板燒雞腿飽套餐

商業 13:15 2021/01/15

分享：

來到新的一年，麥當勞App Value Monday繼續推優惠。本年第三周的至抵優惠包括「$12歎麥炸雞1件配中汽水」和麥炸雞套餐優惠。

【情人節Staycation】Klook得獎酒店優惠低至2折　四季酒店人均1,015元起

在1月18日至1月24日，麥當勞App其他優惠更包括：早上11時至午夜12時優惠「$27歎板燒雞腿飽超值套餐」、下午茶優惠「$17 自選超值美食配飲品」、晚上6時至午夜12時優惠「選購超值套餐減$5 」、麥麥送驚喜優惠「買滿$120即送麥樂雞9件」等，亦有多款適用於全日各個時段的優惠。

另外，新會員專享迎新優惠延長至1月31日，登記成為會員即可獲額外多40元美食優惠。

不過要留意，除可重複使用的優惠外，每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從App 內的「優惠券」中移除。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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責任編輯：蘇穎琪

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