美國現任總統特朗普被指煽動示威者,闖入國會山莊引發國會暴亂。特朗普亦被多個社交媒體封殺的同時,亦可能被刪走在《寶貝智多星2之玩轉紐約》(Home Alone 2: Lost in New York)的客串鏡頭。有網民發起聯署,要求刪走特朗普在《Home Alone 2》的身影,就連《Home Alone 2》的男主角都表示贊成。

這套電影每年聖誕都有不少人重溫。除了網民發起聯署刪走特朗普鏡頭外,亦有網民坐言起行,動手刪走特朗普鏡頭,並把片段上載至社交平台Twitter。

重溫特朗普部份片段

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此已刪減的片段,就連電影男主角麥哥利高堅(Macaulay Culkin)都看到,麥哥利高堅更在Twitter留言「做得好(Bravo)」。

另一方面,加拿大廣播公司(CBC)較早前重播《寶貝智多星2之玩轉紐約》時,亦已刪走特朗普鏡頭。CBC當時解釋指,刪走電影中八分鐘的片段,是因為要播廣告。他強調,有關剪輯早在特朗普當選美國總統之前已完成,又澄清此舉並非出於政治動機。

責任編輯:林嘉莉