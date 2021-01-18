新常態 引領亞洲股、債新機遇

邁向2021年，投資者應如何部署？雖然經濟與政治風險的確存在，但各地區與行業之間的復甦步伐不一，反而為有能力掌握新常態的投資者締造機遇。無可置疑，亞洲的控疫成效至今帶動區內多個國家經濟較快復原，更可望支持企業盈利持續增長。有見及此，富達看好亞洲投資前景，當中特別關注亞洲債券、中國高收益債券及中國消費相關股票投資。

三大因素支持亞洲率先復甦

亞洲控疫成效顯著；美元持續轉強的趨勢又已經逆轉；而拜登上場有助恢復多邊合作，讓亞洲資產更受關注。富達最新的分析師調查結果反映，中國或可率先從疫情對本土經濟造成的影響中復原，最早可能是2021年春季。中國可能是全球少數在2020年和2021年錄得國內生產總值正增長的國家。至於整體亞洲，預期整體盈利將更趨穩健(圖一)。

如何捉緊亞洲復甦機遇﹖富達認為投資者值得關注中國消費相關行業，疫情加快中國電子商貿迅速興起，但隨著更多範疇實現數碼化發展，以及本土企業進一步創新，電子商貿將有更大增長空間。另一方面亞債及中國高收益債券亦看高一線，在美元轉弱的情況下，亞洲及中國高收益債券的較高收益率對著重收益的投資者來說更具吸引力。

亞洲債券 價值優越

踏入2021年，我們仍然看好整體亞洲投資級別債券。全球推出規模前所未見的支持性政策，加上中國經濟復甦，尤其為亞洲信貸市場營造有利環境。市場流動性充裕，促使環球投資者轉向亞洲追求收益。儘管投資級别債券的估值差距已較過往最闊水平收窄，但相對歐美同類債券仍然提供較高收益。我們看好中國市場。內地部份優質國企、租賃企業和受內需回升所支持的房地產領域存在投資價值。我們較不看好菲律賓，因其經濟狀況疲弱，且面對政治風險。了解更多

中國高收益債市 結合收益、息差優勢

我們仍然看好中國高收益債券在2021年的前景，目前估值仍具有吸引力。我們預期質素較高的債券將表現向好。中國高收益債券的整體主題是結合穩定收益與潛在息差收窄的優勢。在當前渴求收益的環境下，中國高收益債券市場的收益率處於7%至9%的吸引水平¹。自年初至今，亞洲BB級和非投資級别債券的零波動率息差已分别擴闊約30%及約50%²，帶來息差進一步收窄的空間，而違約率將維持於歷史區間。了解更多

¹.資料來源：富達國際、ICE BofA亞洲美元高收益債券指數（ADHY），截至2020年10月30日。 ².資料來源：富達國際、摩根大通亞洲信貸指數（JACI），截至2020年11月23日。

內地消費 與日俱增 消費股前景 看高一線

面對新冠肺炎疫情，中國的網上服務滲透率因此提高，尤其是網上食品雜貨、娛樂及教育。本地消費的結構性趨勢加快，例如網上服務、高端產品及本土品牌等範疇，是推動中國消費範疇表現的一大助力。中產階級日益富裕、城市化及科技發展導致人口結構改變，為消費增長帶來支持。我們預期中國中產階級將在未來10至20年變得十分龐大，因此消費領域的長遠展望非常樂觀。了解更多

瀏覽 Fidelity.com.hk/outlook



投資涉及風險。詳情請參閱基金之銷售文件，包括產品資料概要(包括風險因素)。本資料由富達基金(香港)有限公司發行，並未經證券及期貨事務監察委員會審核。富達或Fidelity或Fidelity International指FIL Limited及其附屬公司。「富達」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International標誌及F標誌均為FILLimited的商標。有意投資者應尋求獨立的意見。投資涉及風險。本資料僅包含一般資料，並非認購基金股份的邀約，亦不應被視為建議購買或沽售任何金融工具。本資料所載資料只在資料刊發時方為準確。觀點及預測或會更改而不需另作通知。本資料所載的證券(如有)僅供資料用途，在任何情況下均不應被視建議買入或賣出有關證券。本資料由富達基金(香港)有限公司發行，並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

(資料由客戶提供)