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伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助

環球社會熱點 12:48 2021/01/15

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美媒指伊萬卡禁止美國特勤局特工使用家中廁所等設施。

美國第一千金伊萬卡於父親特朗普上任後，由紐約遷往華盛頓居住，期間獲美國特勤局（USSS）派員保護。但美媒指伊萬卡禁止USSS特工使用家中廁所等設施，負責保護伊萬卡的特工更曾到鄰居前總統奧巴馬家中借廁所。據悉，USSS其後每月花費3,000美元租屋，以便繼續保護伊萬卡。

路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁 【下一頁】

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《華盛頓郵報》報道，伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）一家，近年於卡洛拉馬（Kalorama）居住，該區為富豪名流聚居地。據悉，伊萬卡的豪宅面積達5,000平方呎，家中有6間睡房及最少6個廁所。

報道指，負責保護伊萬卡的USSS特工接獲指引，不得使用伊萬卡家中的廁所。USSS自2017年起每月以3,000美元（約2.3萬港元），向伊萬卡的鄰居租用一個設有廁所的地下室，供USSS特工休息，至今已繳付約10萬美元（約78萬港元）的租金。

據悉，負責保護伊萬卡的特工為找廁所，曾前往奧巴馬（Barack Obama）同區的寓所求助，借用奧巴馬設於車庫（改為保護奧巴馬特工的指揮室）的廁所。

由於有人弄污廁所引起奧巴馬不滿，負責保護伊萬卡的特工要再度四出借廁所。據悉，他們曾到距離約1.6公里的副總統彭斯（Mike Pence）官邸借廁所。

【拜登就職】伊萬卡料不會出席 原因卻非為特朗普 【下一頁】

據悉，USSS特工更曾經於社區行人路設置流動廁所，也引起伊萬卡的鄰居不滿。其中一名鄰居布魯斯（Dianne Bruce）形容伊萬卡一家把自己當作王室成員，更稱自己很同情特工要開車外出借廁所。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）否認伊萬卡一家禁止USSS特工使用家中廁所的報道。迪爾指伊萬卡當年明確表示，會一直容許特工進入寓所，特工要外出租用寓所只是USSS的要求。

責任編輯：鄭錦玲

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