  • 19°C
香港時間 : 2021115日 (五) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021花市】實惠夥「蘭花大王」辦花市　本月20日線上線下同步開鑼

商業 12:00 2021/01/15

分享：

受新冠肺炎疫情影響，政府早前宣布取消今年的年宵市場。除了HKTVmall外，Pricerite實惠亦將於1月20日設立線上線下花市。市民既可「行花市」，又可支持花農。

【年宵2021】HKTVmall辦網上年宵及花市　足不出戶辦年貨鮑魚低至3折

Pricerite實惠與千葉園合作，將於堅尼地城、旺角及元朗分店舉行花市。屆時將有多款本地及日本蘭花供市民選購。

除了指定門市外，顧客亦可選擇安坐家中，在Pricerite實惠網上商店（Pricerite.com.hk）選購年花，千葉園將親自送到府上。此外，Pricerite實惠亦正聯絡其他花農，為顧客帶來更多不同年花選擇。

有「蘭花大王」之稱的千葉園董事長楊小龍指：「我們更特設恆溫控制的溫室去培植，每月成本幾十萬。原定計劃於年宵市場銷售三萬多株蘭花，但現在恐怕要痛失全年投資。」現時與Pricerite實惠合辦花市，可推廣年花，且有更多銷售渠道。

Pricerite實惠店舖亦採取嚴謹的防疫措施，包括為顧客測量體溫、要求顧客進入店舖前戴上口罩、定期清潔及消毒店舖和店內物品、店內安排抗疫大使等。花市舉行期間，店內亦會增派人手實施人流管制，確保所有防疫措施妥善執行。

【新年優惠】Mira Place購物美食優惠低至3折　打造如意風車海吸客

【外賣到會】foodpanda香港推到會服務　新年在家聚會訂逾80間派對美食

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【外賣到會】foodpanda香港推到會服務　新年在家聚會訂逾80間派對美食
2021/01/13
【外賣到會】foodpanda香港推到會服務　新年在家聚會訂逾80間派對美食
【消費優惠】一田夥JETRO推北海道食品祭　指定超市再額外95折（多圖/附優惠一覽）
2021/01/12
【消費優惠】一田夥JETRO推北海道食品祭　指定超市再額外95折（多圖/附優惠一覽）
【新年優惠】Mira Place購物美食優惠低至3折　打造如意風車海吸客
2021/01/12
【新年優惠】Mira Place購物美食優惠低至3折　打造如意風車海吸客
【中小企】中小企疫下已「吊命」一年　商會料農曆新年前後結業潮浮現
2021/01/12
【中小企】中小企疫下已「吊命」一年　商會料農曆新年前後結業潮浮現
農曆新年 疫情 年宵 蘭花 口罩 元朗 堅尼地城 旺角 HKTV 肺炎

下一篇文章

【寵物移民】寵物移動需求增　Pet Holidays快速轉型　以人寵旅遊經驗助動物移民（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Signal爆紅】Signal是非牟利機構　堅持不依賴大科企　靠捐款營運不賣廣告數據
【Signal爆紅】Signal是非牟利機構　堅持不依賴大科企　靠捐款營運不賣廣告數據
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【防疫抗疫基金】限聚令持續　港府推美容院、按摩院及派對房間資助計劃　連鎖美容院及按摩院最多可獲300萬元
【ARKX】女股神Catherine Wood擬增太空ETF「ARKX」　太空經濟勢再炒熱？
【ARKX】女股神Catherine Wood擬增太空ETF「ARKX」　太空經濟勢再炒熱？
【消委會】4款消毒噴劑殺菌率不達99.9%　2款產品殺菌消毒功能佳
【消委會】4款消毒噴劑殺菌率不達99.9%　2款產品殺菌消毒功能佳
【防疫措施】港府研商場是否需要提早關門　零售商料6時關門生意跌逾半
【防疫措施】港府研商場是否需要提早關門　零售商料6時關門生意跌逾半