【2021花市】實惠夥「蘭花大王」辦花市　本月20日線上線下同步開鑼

受新冠肺炎疫情影響，政府早前宣布取消今年的年宵市場。除了HKTVmall外，Pricerite實惠亦將於1月20日設立線上線下花市。市民既可「行花市」，又可支持花農。

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Pricerite實惠與千葉園合作，將於堅尼地城、旺角及元朗分店舉行花市。屆時將有多款本地及日本蘭花供市民選購。

除了指定門市外，顧客亦可選擇安坐家中，在Pricerite實惠網上商店（Pricerite.com.hk）選購年花，千葉園將親自送到府上。此外，Pricerite實惠亦正聯絡其他花農，為顧客帶來更多不同年花選擇。

有「蘭花大王」之稱的千葉園董事長楊小龍指：「我們更特設恆溫控制的溫室去培植，每月成本幾十萬。原定計劃於年宵市場銷售三萬多株蘭花，但現在恐怕要痛失全年投資。」現時與Pricerite實惠合辦花市，可推廣年花，且有更多銷售渠道。

Pricerite實惠店舖亦採取嚴謹的防疫措施，包括為顧客測量體溫、要求顧客進入店舖前戴上口罩、定期清潔及消毒店舖和店內物品、店內安排抗疫大使等。花市舉行期間，店內亦會增派人手實施人流管制，確保所有防疫措施妥善執行。

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責任編輯：葉泳珊