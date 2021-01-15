【建造業】建造業憂短期前景　怕工程量不足　難支撐建築公司生存

▲ 香港建造商會促當局推出特別援助措施，並協調港資在大灣區發展。

香港建造商會去年底誰行的「建造業營商指數」問卷調查結果顯示，會員對前景的信心雖略較2019年高，但尚未算樂觀，尤其承建商收入減少，會員對行業發展存在憂慮。該會促當局推出特別援助措施，並協調港資在大灣區發展。

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調查結果顯示，77% 回應的會員公司，均指疫情令其公司收入減少或利潤降低。其他較多會員公司提及的負面影響，包括「工期延誤」及「工人出勤率下降 / 生產力降低」。回應的會員公司普遍對建造業前景信心不大，尤其短期 (1-2年) 的信心方面，以10分為滿分，會員公司給予的平均分為5.3；不過，就較2019年的4.5分略高。

工程量足夠就有希望

建造業的工程量及溢利，一直都是承建商賴以生存的要素。調查發現，有41.7%回應的會員公司估計，未來的工程量和溢利，不能夠支撐建築公司的生存；另外35.2%則表示情況難以估計，反映不少會員對業界前景感到憂慮。至於未來一年，承建商認為將會面對的最大困難，仍然是「工程量」是否足夠；其次是「資金流轉」及「人力資源」。

需投資創新技術

採用創新科技以提高生產效率，是建造業的重點工作。調查發現，在引進及投資「創新技術及機械設備」方面，有64% 回應的會員表示其所屬公司在過去一年已就此作好準備。另過去一年，58%回應會員表示其所屬公司已就建造業創新技術方面增加投資。

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短期而言，建造商會促請政府救業界燃眉之急，儘快推出補償行業的特別援助措施，包括在合約管理上容許彈性處理工期、採納公平合約原則，促使業內各持份者公平地分擔風險，在財政分擔方面得到合理對待；設立「建造業中小企業信貸保證計劃」專項，在工程期內加快付款，改善承建商的現金周轉，助行業能渡過難關。長遠方面，該會期望當局能協調整個大灣區港資的發展所需，推動港資企業在內地獲得更廣泛認可及方便。

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責任編輯：蘇穎琪