【大行點睇】核心品牌發展方向或構成挑戰 滔搏獲瑞信升目標價2成

瑞信發表研究報告指，滔搏（06110）的核心品牌Nike及Adidas都計劃在未來增加直接面對消費者（DTC）的渠道，或會為公司帶來影響。滔搏現升2.7%至11.58元，成交9642萬元。



雖然滔搏有以微信小程序作為其在線銷售渠道，但有關品牌的整體發展方向仍會對滔搏造成結構性挑戰。該行維持其「中性」評級，將目標價由10元上調20%至12元。

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瑞信指，Nike的銷售表現比Adidas好，此情況很可能持續，該行指Adidas的庫存量約為6個月，而正常情況則是約4個月。另外，高瓴資本潛在的減持仍存風險，公司股價在該風險消除前很難突破12元至13元水平。

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瑞信將公司2022及2023年盈利預測分別下調5.4%及4.4%。

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