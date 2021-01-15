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【大行點睇】核心品牌發展方向或構成挑戰 滔搏獲瑞信升目標價2成

股樓投資 12:42 2021/01/15

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瑞信發表研究報告指，滔搏（06110）的核心品牌Nike及Adidas都計劃在未來增加直接面對消費者（DTC）的渠道，或會為公司帶來影響。滔搏現升2.7%至11.58元，成交9642萬元。

雖然滔搏有以微信小程序作為其在線銷售渠道，但有關品牌的整體發展方向仍會對滔搏造成結構性挑戰。該行維持其「中性」評級，將目標價由10元上調20%至12元。

【美國制裁】小米被列入美國黑名單 ATMX第一隻黑名單股出爐  詳情請看[下一頁]

瑞信指，Nike的銷售表現比Adidas好，此情況很可能持續，該行指Adidas的庫存量約為6個月，而正常情況則是約4個月。另外，高瓴資本潛在的減持仍存風險，公司股價在該風險消除前很難突破12元至13元水平。

【異動股】擬增產能及減債 保利協鑫配股集資42億元 股價勁升15%   詳情請看[下一頁]

瑞信將公司2022及2023年盈利預測分別下調5.4%及4.4%。

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撰文 : 趙家盈

經濟 滔搏（06110）

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