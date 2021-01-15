【法律迷思】銀行皆屬持牌銀行

為了促進香港引入虛擬銀行，金管局在2018年發出了《虛擬銀行的認可》指引修訂本，闡釋金管局的發牌原則。由2019年3月開始，金管局總共向8間企業批出虛擬銀行 (virtual bank) 牌照，而至今所有獲發牌的的虛擬銀行已經全數開業，正式為香港「新型銀行」(neo bank) 的時代掀開序幕。雖然虛擬銀行在香港是一項嶄新服務，但在海外地區不少虛擬銀行已成立一段時間。根據經驗，虛擬銀行能大幅節省成本，再加上透過金融科技進行創新及提升效率，可以為客戶提供具競爭力、貼心及快捷方便的銀行服務 。

甚麼是「虛擬銀行」？

虛擬銀行是指利用數碼途徑提供銀行服務，所有服務皆可在網上辦理，銀行不設實體分行。客戶可以透過虛擬銀行的手機應用程式或網站享受各種銀行服務，包括辦理開戶、存款、貸款或其他銀行業務，免卻親身到銀行分行辦理手續所需的時間。

根據金管局規定，虛擬銀行須主要從事零售業務，並且不可設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，以促進普及金融(Financial Inclusion)。雖然虛擬銀行沒有實體分行，但它們必須在香港設立實體辦事處，作為其香港主要營業地點和處理客戶的查詢或投訴。

虛擬銀行同屬「香港存款保障計劃」成員

虛擬銀行與傳統銀行皆屬於持牌銀行，同樣受金管局監管。雖然虛擬銀行的營運模式有別於傳統銀行，但它們同樣須遵守適用於傳統銀行的同一套審慎監管規定。此外，虛擬銀行和傳統銀行同屬「香港存款保障計劃」(Deposit Protection Scheme)成員，所以市民在虛擬銀行的存款同樣可獲最高50萬港元存款保障。

由於科技風險對虛擬銀行十分重要，尤其是資訊保安、系統穩定性及業務持續管理等方面，因此虛擬銀行必須配備合適的保安及科技管控措施，並要聘請合資格專家作獨立評估，及按規定向金管局提交報告。

市民如何保障自己？

雖然虛擬銀行均具備有效的網絡保安措施，但消費者自己亦要注意網絡安全，例如小心保管「個人數碼鎖匙」、設定較難破解的密碼、不要隨便披露個人資料和使用公用電腦或網絡連接來存取銀行帳戶資料等。市民亦須先市民應查證虛擬銀行的真偽及是否領有銀行牌照，小心欺詐網站、偽冒電郵及類似的詐騙事件。

讀者如欲了解更多有關私隱保障的資訊可以聯絡蘇文傑律師。同時歡迎各位到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。

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