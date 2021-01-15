「史上最大社交移民潮」法國巴西總統也轉用Telegram

通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量WhatsApp用戶不滿。WhatsApp用戶紛紛出走到如Telegram等程式，掀起社交移民潮。 Telegram創辦人杜羅夫透露法國、土耳其等總統，近日皆已轉用Telegram。杜羅夫更指，這次由WhatsApp觸發的社交移民潮「是人類史上最大規模」。

Telegram創辦人近照

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杜羅夫（Pavel Durov）周四對土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan） 、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 等8位現任世界政治領袖，在近日都已開設Telegram賬戶表示歡迎。

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杜羅夫表示，Telegram在72小時內錄得2,500萬新用戶的增長，現在或許正在見證人類歷史上最大型的電子移民潮。他周二（12日）亦曾透露，Telegram已經有超過5億的用戶。

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WhatsApp上周宣佈修改條款，要求用戶於2月8日起，同意把資料共享給Facebook及其他子公司，否則將無法繼續使用程式。此舉觸發大量民眾不滿，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及美國國安局前僱員斯諾登（Edward Snowden），都曾呼籲改用例如Signal和Telegram 等其他通訊程式。

責任編輯：李俊儀